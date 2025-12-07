Incidente sulla superstrada Viterbo-Orte furgone si ribalta | un ferito e traffico e code per ore

Incidente sulla superstrada a Viterbo. Un furgone si è ribaltato all'altezza dello svincolo per strada Bagni, in direzione di Orte. È successo intorno alle 15 di sabato 6 dicembre, per cause ancora in fase di accertamento.Il conducente è rimasto ferito, fortunatamente non in gravi condizioni, e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

