Incidente stradale a Torino scontro tra ambulanza e tram Gtt | feriti due soccorritori

Torinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale intorno alle 8:30 di oggi, 19 novembre, a Torino. All’incrocio tra corso Turati e via Magellano si sono scontrati un’ambulanza della Croce Rossa di Beinasco e un tram Gtt della linea 4, che procedeva verso il capolinea di Falchera.Feriti due soccorritoriIl conducente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

