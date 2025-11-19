Incidente stradale a Torino scontro tra ambulanza e tram Gtt | feriti due soccorritori

Incidente stradale intorno alle 8:30 di oggi, 19 novembre, a Torino. All’incrocio tra corso Turati e via Magellano si sono scontrati un’ambulanza della Croce Rossa di Beinasco e un tram Gtt della linea 4, che procedeva verso il capolinea di Falchera.Feriti due soccorritoriIl conducente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

