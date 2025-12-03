Incidente stradale a Torino | scontro tra un' auto e un' ambulanza traffico in tilt

Incidente stradale intorno alle 15,45 di oggi, mercoledì 3 dicembre, a Torino. Un'ambulanza e un'auto si sono scontrate all'incrocio tra corso Unione Sovietica e corso Eusebio Giambone. Dai primi e abbozzati accertamenti sulla dinamica sembra che sia stato il conducente a bordo dell'auto, una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Stampa. . Nuova chiusura delle indagini preliminari per l’incidente stradale in cui è morto, il 24 novembre 2024, Ramy Elgaml. La Procura di Milano ha notificato l’avviso all’amico Fares Bouzidi e ad altri 7 carabinieri in servizio al Nucleo Radiomobile e alla - facebook.com Vai su Facebook

Il tragico incidente stradale è accaduto questa mattina #Molinella #Bologna #incidente #RadioBruno #2dicembre Vai su X

Incidente stradale a Torino: scontro tra un'auto e un'ambulanza, traffico in tilt - Un'ambulanza e un'auto si sono scontrate all'incrocio tra corso Unione Sovietica e corso Eusebio Giambone. Si legge su torinotoday.it

Scontro stradale con quattro auto: chiuso il raccordo Torino-Caselle, tre feriti - CASELLE – Pomeriggio di forti disagi sulla viabilità torinese a causa di uno scontro stradale che ha coinvolto quattro auto sul raccordo Autostradale 10 Torino- Secondo quotidianopiemontese.it

Grave incidente in autostrada nel Milanese: allertato anche l'elisoccorso - È avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì, nel tratto tra le uscite Marcallo Mesero Malpensa e Arluno. Riporta milanotoday.it

Terribile incidente a Crosi di Forno Canavese: scontro tra auto e moto, centauro sbalzato per 70 metri in condizioni critiche - Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 2 dicembre 2025, sulla provinciale 42 all'altezza di frazione Crosi a Forno Canavese. Segnala torinotoday.it

Incidente sulla Torino-Milano all'altezza di Settimo Torinese: auto si ribalta, conducente grave in ospedale - L’autostrada Torino–Milano, all'altezza di Settimo Torinese, stamattina è stata teatro di un grave incidente stradale. Da giornalelavoce.it

Scontro all’alba tra Volpiano e Settimo, 21enne gravemente ferito - Un ventunenne di Torino si trova in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale verificatosi all'alba di oggi sulla A4, la Torino- Riporta ilrisveglio-online.it