Schianto tra due auto ci sono dei feriti | soccorsi in azione in volo l' elicottero
Incidente lungo la variante di Tavernelle nella serata di venerdì 14 novembre. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente vicino all'uscita. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. I feriti sono stati estratti dalle lamiere e trasportati all'ospedale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
