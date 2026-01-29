Un ciclista di 65 anni ha perso la vita oggi nel milanese. L’incidente è successo poco prima delle 13 all’incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci a Gaggiano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato travolto da un tir mentre pedalava in zona. I soccorsi sono arrivati subito, ma per il ciclista non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Un ciclista milanese di 65 anni è morto oggi intorno alle 12.50 a seguito di un incidente avvenuto nel comune di Gaggiano, nell'hinterland di Milano, all'incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci. Lo fanno sapere i vigili del fuoco. Per cause ancora in corso di accertamento, il ciclista è venuto a contatto con un autoarticolato finendo schiacciato sotto le ruote del rimorchio. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Darwin e Abbiategrasso. In atto le operazioni di messa in sicurezza dell'area insieme alla polizia locale di Gaggiano. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ciclista finisce sotto un tir e muore sul colpo: incidente choc nel milanese

Approfondimenti su Gaggiano Incidente

Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, un grave incidente ha coinvolto un'auto e un tir al casello nel Torinese, provocando la morte di un giovane di 22 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Gaggiano Incidente

Argomenti discussi: Ciclista 18enne investito da un'auto che poi scappa. Il padre: Mio figlio, salvo per miracolo; Vingegaard cade inseguito da un dilettante che posta su Strava: Voleva staccarmi, è finito a terra e sanguinava; Vingegaard cade in allenamento dopo aver litigato con dei ciclisti dilettanti: Era arrabbiato; Un ciclista in India si schianta contro un autobus e scompare per pochi secondi dopo essere finito sotto il grosso veicolo.

Ciclista finisce sotto un tir e muore sul colpo: incidente choc nel milaneseAveva 65 anni. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12.50 all'incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci ... msn.com

Ciclista morto schiacciato sotto le ruote del rimorchio di un camion nel MilaneseL’incidente è avvenuto oggi, giovedì 29 gennaio, intorno alle 12.50 all’incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci nel comune di Gaggiano nel Milanese. A perdere la vita un ciclista milanese ... fanpage.it

+++GRAVISSIMO INCIDENTE ALL'INGRESSO DELLA CITTÁ, CICLISTA INVESTITO DA UN'AUTO AL COSIDDETTO "INCROCIO DELLA MORTE" FINISCE IN OSPEDALE CON UNA FRATTURA. IL COMUNICATO DELL'ASSOCIAZIONE NEW FRIEND'S BIKE - facebook.com facebook