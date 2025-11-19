La riconoscenza dell' azienda salvata dall' incendio | donazione ai vigili del fuoco di Como
Dalla notte dell’incendio alla mattina della gratitudine. A pochi giorni dal rogo che il 28 gennaio ha interessato un reparto galvanica della Arturo Salice Spa di Novedrate, la storica azienda – leader mondiale nella produzione di cerniere metalliche – ha deciso di ringraziare in modo concreto i. 🔗 Leggi su Quicomo.it
