Incendio nella notte | a fuoco un capannone industriale

Nella notte di mercoledì 7 gennaio, a Triuggio, si è verificato un incendio che ha interessato un capannone industriale in via Dante Alighieri, al numero 32. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, ma ancora non sono state diffuse dettagli sulle cause dell’incendio o sui eventuali danni subiti. L’incidente si è verificato poco dopo le 3.30, suscitando attenzione tra la comunità locale.

Incendio nella notte a Triuggio. Poco dopo le 3.30 di oggi, mercede 7 gennaio, ad andare a fuoco è stato un capannone industriale, in via Dante Alighieri al numero 32. Secondo le informazioni finora disponibili, l'incendio è scoppiato all'interno di un'attività industriale.

Notte di fuoco a Triuggio: incendio in un’azienda tessile - Un intervento decisivo che ha scongiurato danni ben più gravi all’edificio e alle attività circostanti. mbnews.it

Incendio nella notte in una azienda tessile di Triuggio, intaccato anche il tetto: nessun ferito - Intervento dei vigili del fuoco con vari mezzi, nella notte del 7 gennaio, per fare fronte a un incendio che ha interessato il capannone di una azienda tessile ... msn.com

