Le nuove sfide dell’Università di Brescia e l’ inaugurazione del 44esimo anno accademico
Brescia, 20 ottobre 2025 – Oltre 17.500 iscritti, un tasso di occupabilità al 91%, un lavoro per ridurre sulle diseguaglianze che la pone al 70esimo posto nel mond o e il primato tra le università pubbliche per qualità della ricerca. Con questi numeri, l’Università degli studi di Brescia ha inaugurato il 44esimo anno accademico, senza nascondere il lavoro che ancora resta da fare. “Siamo sulla strada dei 20mila iscritti – ha spiegato il rettore Francesco Castell i, che, nel suo discorso, ha tracciato un bilancio di metà mandato – con la preoccupazione, però, che negli ultimi anni, la proporzione di studenti che si laureano in corso sono in diminuzione, soprattutto la coorte che ha vissuto gli anni del Covid. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuove sfide per il territorio, parola d'ordine Turismo Rigenerativo Vai su Facebook
Contributi interessanti, testimonianze emozionanti, condivisioni arricchenti, molti stimoli e nuove sfide per il futuro. Tutto questo è molto altro sta emergendo dai tavoli e dagli oratori arrivati da tutto il mondo per la 1ª Conferenza dell’ #Italofonia. @NadeeshaUy Vai su X
Caso Garlasco: difesa Sempio ha nuova sfida, possibile trasferire inchiesta a Brescia - Trasferite l'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi da Pavia a Brescia. Da notizie.tiscali.it
La nuove sfide folli tra i giovani: "train surfing" e il “giro della morte” sui binari in Lombardia - A Lonate Pozzolo i giovani corrono sui binari, mentre a Brescia due minorenni sono stati denunciati per “train surfing”. Lo riporta affaritaliani.it