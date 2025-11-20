Le nuove sfide dell’Università di Brescia e l’ inaugurazione del 44esimo anno accademico

Brescia, 20 ottobre 2025 – Oltre 17.500 iscritti, un tasso di occupabilità al 91%, un lavoro per ridurre sulle diseguaglianze che la pone al 70esimo posto nel mond o e il primato tra le università pubbliche per qualità della ricerca. Con questi numeri, l’Università degli studi di Brescia ha inaugurato il 44esimo anno accademico, senza nascondere il lavoro che ancora resta da fare. “Siamo sulla strada dei 20mila iscritti – ha spiegato il rettore Francesco Castell i, che, nel suo discorso, ha tracciato un bilancio di metà mandato – con la preoccupazione, però, che negli ultimi anni, la proporzione di studenti che si laureano in corso sono in diminuzione, soprattutto la coorte che ha vissuto gli anni del Covid. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

