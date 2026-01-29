Inaugurata la Casa della Comunità Nomentano Maselli | Un passo avanti per l' integrazione sociosanitaria

Inaugurata a Roma la Casa della Comunità Nomentano, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, dell'Assessore all'inclusione sociale e servizi alla persona, Massimiliano Maselli e del Direttore Generale dell'ASL RM1, Giuseppe Quintavalle. «Un importante punto di svolta per quel che riguarda l'integrazione sociosanitaria» commenta l'Assessore Maselli, aggiungendo: «Con le case di comunità saremo in grado di offrire servizi per la presa in carico dei pazienti fragili. Gli interventi sono parte dell'importante sviluppo che la Giunta Rocca sta dando a tutti i servizi sul territorio regionale, potenziando strutture strategiche per offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini, rafforzando l'assistenza di prossimità e, al contempo, sgravando gli ospedali dalla forte pressione degli accessi frequenti».

