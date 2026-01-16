Tra pistole che non sparano e quelle che sparano troppo
Negli ultimi giorni, la riflessione si è concentrata sull’intervista di Giovanni Lindo Ferretti a Rolling Stone, nota come
Sono giorni che penso all’intervista data da Giovanni Lindo Ferretti a Rolling Stone: l’Intervista della Pistola. La chiamo così perché il passaggio cruciale è questo: “A Natale ho chiesto agli amici di regalarmi una pistola”. Ferretti si dice ispirato da Cormac McCarthy, che non usciva mai senza un libro e una pistola, e invece a me è venuto in mente Cioran, la sua idea che il pensiero del suicidio aiuti a vivere. Nella lunga intervista il grande emiliano parla di montagna, vecchiaia, cattolici, fascisti e comunisti, tutte cose interessanti salvo forse l’incombente riunione dei CSI che io trovo entusiasmante come una riunione di condominio (sono amico di Ferretti ma sono ancora più amico di Eraclito: non ci si bagna due volte nello stesso fiume). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Lo Zen come Gomorra, sui social il video di tre giovani che sparano in cielo con pistole e fucili a Capodanno
Leggi anche: Agguato in un circolo. Sparano con pistole e fucili
Tra pistole che non sparano e quelle che sparano troppo - L'arma da fuoco fa pensare alla morte: un tema lugubre anche se alcuni filosofi rintracciavano nel pensiero del suicidio un aiuto a vivere ... ilfoglio.it
Zen, in un video sui social ragazzi che sparano con armi vere - PALERMO – In un video pubblicato sui social si vedono tre ragazzi al quartiere Zen di Palermo che imbracciano fucili e pistole e sparano in alto. livesicilia.it
Le maledette pistole di Dallas | Fred Beir | 4K | Italiano | Western
#ZEN - Pistole e fucili in mano, il video sui social https://livesicilia.it/zen-social-ragazzi-sparano-armi-vere/ facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.