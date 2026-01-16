Negli ultimi giorni, la riflessione si è concentrata sull’intervista di Giovanni Lindo Ferretti a Rolling Stone, nota come

Sono giorni che penso all’intervista data da Giovanni Lindo Ferretti a Rolling Stone: l’Intervista della Pistola. La chiamo così perché il passaggio cruciale è questo: “A Natale ho chiesto agli amici di regalarmi una pistola”. Ferretti si dice ispirato da Cormac McCarthy, che non usciva mai senza un libro e una pistola, e invece a me è venuto in mente Cioran, la sua idea che il pensiero del suicidio aiuti a vivere. Nella lunga intervista il grande emiliano parla di montagna, vecchiaia, cattolici, fascisti e comunisti, tutte cose interessanti salvo forse l’incombente riunione dei CSI che io trovo entusiasmante come una riunione di condominio (sono amico di Ferretti ma sono ancora più amico di Eraclito: non ci si bagna due volte nello stesso fiume). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Tra pistole che non sparano e quelle che sparano troppo

