Imprese Tiloca CamCom Sassari | Camera del Futuro portale modellato per aziende del Nord Sardegna

La Camera di commercio di Sassari presenta il nuovo portale "Camera del Futuro". Si tratta di uno strumento pensato per aiutare le aziende del Nord Sardegna a trovare servizi e risposte più rapidamente. Tiloca, uno dei responsabili, spiega che il progetto è nato proprio per supportare gli imprenditori della zona, con un occhio di riguardo alle loro esigenze. La piattaforma sarà accessibile online, con l'obiettivo di facilitare il rapporto tra imprese e servizi pubblici.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Abbiamo accolto, modellato e sviluppato questo progetto con lo sguardo rivolto al territorio del Nord Sardegna e ai suoi imprenditori”. Franca Tiloca, dirigente dell'Area Anagrafe della Camera di Commercio, ha così presentato quelle che sono le idee alla base del lancio del progetto ‘Camera del Futuro', presentato oggi. “Il nostro progetto - aggiunge - non sostituisce i servizi erogati finora, ma ne aggiunge di nuovi seguendo l'innovazione data dalla tecnologia”. Uno strumento importante, come detto da Tiloca, che pone particolare attenzione sul futuro e sul territorio: “Questo è un progetto che guarda al futuro, che introduce nuovi servizi, ma che allo stesso tempo è attento e concentrato sul back che daranno le imprese del territorio, al fine di rendere questi servizi più performanti per le imprese e gli imprenditori”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Franca Tiloca, dirigente dell’Area Anagrafe della Camera di Commercio, ha presentato il nuovo progetto ‘Camere del Futuro’.

Le imprese italiane potranno presto contare su un nuovo sito online chiamato

