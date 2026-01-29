Imprese | Tiloca CamCom ' Camere del Futuro' una serie di servizi aggiuntivi studiati su misura per il Nord Sardegna

Franca Tiloca, dirigente dell’Area Anagrafe della Camera di Commercio, ha presentato il nuovo progetto ‘Camere del Futuro’. Si tratta di una serie di servizi pensati su misura per le imprese del Nord Sardegna. L’obiettivo è aiutare gli imprenditori locali a crescere e a innovare, offrendo strumenti pratici e concreti. Tiloca ha spiegato che hanno sviluppato il progetto ascoltando le esigenze delle aziende del territorio, con l’intento di favorire la loro competitività. La proposta si inserisce in un quadro di sostegno alle imprese, puntando su

"Abbiamo accolto, modellato e sviluppato questo progetto con lo sguardo rivolto al territorio del Nord Sardegna e ai suoi imprenditori", queste le idee alla base del progetto 'Camera del Futuro' presentato dalla dirigente dell'Area Anagrafe Franca Tiloca. La volontà di garantire benefici diretti per le aziende, consentendo loro di sfruttare tutto il potenziale garantito dalla tecnologia. Ma allo stesso tempo l'attenzione da parte della Camera di Commercio di Sassari e di InfoCamere, di compiere insieme al territorio del Nord Sardegna questo percorso. Una crescita continua e costante che punta al bene delle imprese al fine di agevolare attività e imprenditori nel quotidiano.

