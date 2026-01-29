Le imprese italiane potranno presto contare su un nuovo sito online chiamato

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Un sito moderno, con dietro l'assistenza dei nostri funzionari e dirigenti, può essere un valore aggiunto per ottimizzare il lavoro delle imprese”. Stefano Visconti presidente della Camera di Commercio di Sassari, commenta così il lancio del progetto ‘Camera del Futuro', il portale web che offre nuovi servizi alle imprese del Nord Sardegna, presentato oggi. “Le linee essenziali - aggiunge - sono un rinnovamento pressoché integrale del sito camerale, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, affinché le imprese che hanno necessità di sviluppare un percorso burocratico, a corredo di un percorso amministrativo, lo possano fare agevolmente”, aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Visconti (CamCom Sassari): "Con ‘Camera del Futuro' sito per smaltire burocrazia"

Approfondimenti su Camara del Futuro

La Camera di Commercio di Visconti ha presentato un nuovo sito completamente rinnovato, pensato per semplificare la vita alle imprese.

La Camera di Commercio di Sassari ha avviato il progetto 'Camera del Futuro', un'iniziativa che punta a rafforzare il rapporto tra tecnologia e territorio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Imprese: Visconti (CamCom), 'con 'Camera del Futuro' meno burocrazia e maggiore sostegno alle

Ultime notizie su Camara del Futuro

Imprese, Visconti (CamCom Sassari): Con ‘Camera del Futuro’ sito per smaltire burocraziaIl presidente della Camera di Commercio di Sassari, commenta così il lancio del progetto ‘Camera del Futuro’, il portale web che offre nuovi servizi alle imprese del Nord Sardegna ... adnkronos.com

Imprese: Visconti (CamCom), 'con 'Camera del Futuro' meno burocrazia e maggiore sostegno alle imprese(Adnkronos) - Un rinnovamento pressoché integrale del sito camerale, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, per smaltire la burocrazia e sostenere le aziende. così il presidente della Camera di ... msn.com

La Camera di Commercio di Sassari inaugura un modello tecnologico di servizio pubblico x.com

A Sassari c’è una notte che non è come le altre. È la notte in cui la città cammina insieme, scioglie un voto antico e rinnova un gesto che dura da oltre cinque secoli. La Discesa dei Candelieri, o la Faradda di li Candareri, è una delle tradizioni più potenti e ide - facebook.com facebook