Il vicepresidente degli Stati Uniti ha iniziato una visita nel Caucaso, un viaggio che mira a rafforzare la presenza americana nella regione. È la prima volta che un vicepresidente statunitense si spinge così a sud dal 2005, quando Bush Jr. visitò la Georgia. La mossa serve a consolidare i legami con i Paesi del Caucaso e a mostrare l’interesse degli Stati Uniti verso questa zona strategica.

L’ultima volta che un presidente americano in carica visitò il Caucaso fu nel 2005, quando Bush jr. andò in Georgia. Tuttavia nessun inquilino della Casa Bianca si è mai recato in Armenia o in Azerbaigian. Ora ci andrà un vicepresidente. Antefatto. Lo scorso agosto il premier armeno Nikol Pashinyan e il presidente azero Ilham Aliyev hanno siglato alla Casa Bianca un accordo grazie alla mediazione di Trump. Non una pace completa fra i due Paesi caucasici, ma certamente un passo avanti nella normalizzazione delle relazioni. Una vittoria per l’amministrazione repubblicana, che poteva così vantarsi di favorire armonia e progresso a differenza dei predecessori Dem. 🔗 Leggi su Follow.it

