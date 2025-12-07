Scontro Usa-Ue la strategia americana Dividere gli alleati atlantici per aumentare l’influenza

Roma, 7 dicembre 2025 – “Gli scenari che si aprono sono diversi. Nel documento, in cui si sente l’influenza del vicepresidente J.D. Vance, sono espressi motivi ideologici che continueranno ad agire all’interno della destra americana, e anche al di fuori, anche quando Trump sarà uscito di scena”. È quanto spiega Riccardo Alcaro, esperto relazioni transatlantiche, coordinatore delle ricerche e responsabile del programma ‘Attori globali’ dello Iai. Alcaro, nella risposta della Commissione europea c’è l’intento di far rientrare la situazione? “Gli europei non possono permettersi di essere abbandonati del tutto: è un tentativo di reimpostare il discorso sulle relazioni Europa-America evitando una denuncia netta degli elementi più eurofobici della Strategia di sicurezza nazionale, e andando incontro ad alcuni interessi, peraltro legittimi, espressi dall’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scontro Usa-Ue, la strategia americana. “Dividere gli alleati atlantici per aumentare l’influenza”

