Delcy Rodriguez, presidente del Venezuela, ha dichiarato di essere aperta al dialogo con Donald Trump, auspicando un percorso verso la pace. Tuttavia, la questione centrale rimane il ruolo del petrolio e gli obiettivi reali degli incontri tra le parti. Resta da capire se le intenzioni siano orientate a un cambiamento di regime o semplicemente a una risoluzione pacifica delle tensioni.

Caracas – La vera domanda è se Donald Trump volesse solo la testa di Maduro o il cambiamento di regime. La prima cosa l’ha ottenuta, la seconda non sembra più essere prioritaria dopo che Delcy Rodriguez, che ieri ha giurato da presidente ad interim del Venezuela nelle mani del fratello Jorge, presidente del Parlamento, ha dichiarato, contraddicendosi dal giorno prima, che è disposta a trattare con gli Stati Uniti e a cercare una soluzione nei rapporti con il tycoon che metta in primo piano “la pace e non la guerra”. Delcy è un’avvocata, ma soprattutto la ministra del petrolio e in questa posizione ha talvolta trattato con le compagnie americane risultando molto amica della Chevron. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delcy Rodriguez giura da presidente del Venezuela e apre a Trump: “Dialogo per la pace”. Ma il nodo è il petrolio

