Musetti si ritira quando è in vantaggio di due set su Djokovic agli Australian Open | dolore alla coscia | Finale 6-4 6-3 1-3

Matteo Musetti si ritira durante la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open. L’azzurro, in vantaggio di due set, si ferma al terzo per un dolore alla coscia. La partita si interrompe con Djokovic in vantaggio 6-4, 6-3, 1-3. Musetti ha deciso di abbandonare il campo per evitare peggioramenti, lasciando il serbo avanti e qualificandosi per i quarti di finale, dove incontrerà uno tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

Anche Djokovic, 10 volte re qui all'Australian Open, riconosce la fortuna che ha avuto nell'approdare in semifinale, dove aspetta uno tra Sinner e Shelton, di scena dalle 19 locali, le 9 ora italiana, e rende omaggio all'avversario. «Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma è stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto. Io nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica ha detto il serbo, nell'intervista dal campo — ma niente di particolare. Semplicemente era lui ad essere più forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l'opportunità che mi ha dato digiocare un'altra semifinale, vorrà dire che stanotte pregherò un altro po'. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

