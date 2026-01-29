Il Tempio di San Biagio riabbraccia i fedeli per la festa

Il Tempio di San Biagio si riapre dopo cinque anni di chiusura e accoglie di nuovo i fedeli. La chiesa di Aversa torna a essere il cuore delle celebrazioni, con le persone che riprendono a partecipare alle messe e alle processioni tradizionali. È un momento di festa e di rinascita per tutta la comunità.

Dopo un lungo silenzio durato cinque anni, la città di Aversa si appresta a riabbracciare una delle sue tradizioni più sentite. Martedì 3 febbraio, il Tempio benedettino di San Biagio tornerà a essere il cuore pulsante della devozione cittadina in occasione della festa del Santo Titolare. La celebrazione di quest'anno assume un valore simbolico straordinario: segna infatti il pieno ritorno al culto della monumentale Chiesa di San Biagio dopo la riapertura del 21 marzo 2025. L'edificio, rimasto inagibile per un quinquennio, è stato restituito alla comunità grazie a un complesso lavoro di consolidamento e restauro.

