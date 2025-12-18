Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta con falsi carabinieri. La coppia di truffatori, di origine campana, ha sottratto 20 mila euro a una coppia di anziani, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine. L’operazione ha portato all’arresto di un uomo di 39 anni e di una donna di 22, che avevano ideato un piano per ingannare e derubare vittime vulnerabili.

Finti carabinieri ancora in azione: rubati 20mila euro a una coppia di anziani

Si fingevano carabinieri per truffare gli anziani: è finita con l’arresto di un uomo di 39 anni e di una donna di 22, entrambi di origine campana. I due sono accusati di una truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani residenti a Zola Predosa.L’operazione è stata condotta dai carabinieri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

