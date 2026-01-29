Il Sottochiesa di San Paolo si apre come uno spazio dedicato ai giovani. Da oggi, ragazzi dagli 11 anni in su possono usarlo per sport, incontri e stare in compagnia. Un luogo che vuole diventare punto di riferimento per i giovani del quartiere.

Il "sottochiesa" come un luogo da vivere: per fare sport, ritrovarsi, stare insieme, dagli 11 anni sino al triennio delle superiori. Si chiama proprio "Sottochiesa" lo spazio interculturale che un sabato pomeriggio al mese sarà aperto gratuitamente ai giovani del quartiere di San Paolo. Si comincia sabato 31 gennaio, poi il 28 febbraio, 28 marzo, 18 aprile e 30 maggio. La parrocchia di San Paolo in via Carissimi conta circa 9000 anime, ha una popolazione giovane grazie all’immigrazione e l’oratorio estivo è da anni un punto di riferimento per tutti, bambini e ragazzi, italiani e stranieri (con il 10% di bambini cinesi più altre nazionalità). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Sottochiesa a San Paolo. Ecco lo spazio per i giovani

Approfondimenti su San Paolo Sottochiesa

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Paolo Sottochiesa

Argomenti discussi: Il Sottochiesa a San Paolo. Ecco lo spazio per i giovani; Gorizia. 26 gennaio inaugurazione di due stanze di degenza internistica SC di Medicina Interna.

Il Sottochiesa a San Paolo. Ecco lo spazio per i giovaniDal calcio ai giochi da tavolo, un luogo in cui gli adolescenti si possono ritrovare anche nei giorni di sabato di inverno. Tutte le proposte e il calendario . lanazione.it

SMARRITO CANE Smarrito oggi, in Via Monti San Paolo. È una femmina di nome Stella color beige/marroncino, ha il microchip, ed è molto calma e tranquilla. Chiunque la trovasse mi contatti al numero 3891945786 - facebook.com facebook

Bari, 30enne si presenta al San Paolo ferito da colpi di pistola: l'agguato in tarda serata a Bitonto. Indagini in corso x.com