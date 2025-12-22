Centro San Paolo | Uno spazio per la comunità
LEGNANO (Milano) Qualcuno lo ha definito il regalo di Natale al quartiere San Paolo da parte dell’amministrazione e in un certo senso può essere considerato in questo modo. Ha aperto i battenti ieri con il più classico taglio del nastro, infatti, il centro civico che i residenti chiedono da anni per avere un punto d’incontro stabile dove organizzare iniziative e ritrovarsi. Il luogo prescelto dall’amministrazione, come noto, è una porzione dell’edificio che si affaccia su viale Sabotino e che ospita ancora oggi l’Agenzia delle entrate. Ristrutturata e “configurata” la porzione dedicata al centro sulla base delle richieste, la struttura è stata poi affidata per i prossimi sei mesi all’associazione “ Quatar ges e non solo ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
