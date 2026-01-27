Il cuore di Cortina torna a bruciare di passione | la fiamma olimpica è arrivata nel cuore delle Dolomiti

La Fiamma Olimpica fa nuovamente tappa a Cortina, portando simbolicamente la passione e la tradizione delle Olimpiadi invernali. A 88 anni, Danilo Stramare riprende il ruolo di portatore, rievocando un momento storico del 1956. Questo viaggio della Fiamma rappresenta un collegamento tra passato e futuro, sottolineando l’importanza delle Dolomiti come cornice di un evento sportivo di grande rilevanza.

( a skanews) – Danilo Stramare a 88 anni torna a correre con la Fiamma Olimpica, 70 anni dopo averla portata nel 1956, anno che ospitò i Giochi invernali nella perla delle Dolomiti: Cortina, tappa numero 50 del viaggio della Fiamma che precede i Giochi invernali al via il 6 febbraio a Milano. Una tappa significativa ed emozionante, perché durante il suo percorso ha toccato i luoghi simbolo e le venue olimpiche, tra cui la pista di sci e quella di bob, fino al palazzo del ghiaccio. Askanews ha percorso il tragitto con il convoglio della Fiamma. Atlete alle Olimpiadi, 100 anni di sfide. guarda le foto La Fiamma è passata di mano in mano, da tedoforo a tedoforo, attraversando i punti simbolo della città. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Giovedì 8 gennaio, Modena sarà teatro del passaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, simbolo dei valori dello sport e della partecipazione.

