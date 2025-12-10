Il freddo diventa cura Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti

Nel cuore delle Dolomiti Val di Fiemme, il freddo si trasforma in una preziosa risorsa per il benessere. Con la prima Wellness Community della zona, vengono offerti progetti e servizi pensati per rigenerare corpo e mente di residenti e visitatori, creando un’esperienza unica di relax e salute immersa nella natura alpina.

Val di Fiemme (www.visitfiemme.it) è la prima Wellness Community, orientando progetti e servizi al benessere di residenti e ospiti. Un territorio che unisce natura, salute e qualità della vita in un'unica esperienza rigenerante. La valle si propone così non solo come scenario delle Olimpiadi, ma anche come destinazione di intrattenimento e attività outdoor. L'Alpe Cimbra lancia per il prossimo inverno il progetto Hotel & Appartamenti di Charme, una collezione di strutture che unisce eleganza, benessere e radici locali, trasformando l'identità dell'Alpe Cimbra in un'esperienza esclusiva e sostenibile.

