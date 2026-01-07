La Casertana ha ufficializzato l’ingaggio di un nuovo attaccante proveniente dalla massima serie bosniaca, rafforzando così il reparto offensivo in vista della partita contro il Benevento in programma domenica. Questa operazione di mercato mira a consolidare la rosa e a migliorare le possibilità della squadra nel prossimo match, mantenendo un profilo sobrio e mirato all’obiettivo di crescita.

In vista del derby in programma domenica contro il Benevento la Casertana ha chiuso una operazione di mercato trovando il rinforzo che cercava in attacco. Si tratta di Karlo Butic, punta che era reduce dall'esperienza nella massima serie bosniaca. Contratto fino al 2028. "La Casertana – si legge nella nota – FC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore Karlo Butic, prelevato a titolo definitivo dall'FK Sarajevo (massima serie bosniaca). L'attaccante sottoscrive con il club rossoblù un contratto fino al 30 giugno 2028. Punta possente classe 1998, Butic in questa prima parte di stagione, la seconda con la squadra della capitale, ha collezionato 12 presenze e 2 reti nella Primijer Liga della Bosnia Erzegovina.

© Anteprima24.it - Casertana, tesserato un attaccante che arriva dalla massima serie bosniaca

