Il Sorrento ha ufficializzato la firma di Federico Ricci, attaccante con esperienze in Serie A, proveniente dal Crotone. Con questa operazione, il club rafforza il reparto offensivo, puntando su un giocatore con un passato di livello nazionale. Dopo l’arrivo del terzino Mattia Milan, la squadra si prepara a rafforzare ulteriormente la rosa in vista della stagione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’arrivo in rossonero del terzino Mattia Milan (LEGGI QUI), nuovo colpo del Sorrento che ha fatto spesa a Crotone da dove arriva l’attaccante Federico Ricci, calciatore che vanta molte presenze anche nella massima serie. “Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. – si legge nelle nota – rende noto di essersi assicurato, a titolo definitivo dal Crotone, il diritto alle prestazioni sportive di Federico Ricci. Ricci, nato a Roma il 27 maggio del 1994, è un attaccante di piede mancino cresciuto nel settore giovanile della Roma e con all’attivo 48 presenze e tre gol in A (dove ha giocato con Sassuolo, Crotone, Genoa e Roma). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sorrento, spesa a Crotone: tesserato un attaccante con trascorsi in serie A

Leggi anche: Casertana, tesserato un attaccante che arriva dalla massima serie bosniaca

Leggi anche: Lega Pro 14esima giornata girone C torna a vincere (3-1) il Crotone sul proprio terreno con tre gol degli attaccanti contro il Sorrento

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

DIRETTA/ Crotone Sorrento (risultato finale 3-1): la chiude Piovanello! (Serie C, oggi 15 novembre 2025) - Il secondo tempo si apre con una fiammata improvvisa del Sorrento in questa diretta, che rientra in campo con tutt’altro spirito rispetto alla prima frazione e trova subito il gol che riapre la ... ilsussidiario.net

Video Crotone Sorrento (3-1)/ Gol e highlights: tris dei rossoblu! (Serie C, 15 novembre 2025) - Video Crotone Sorrento gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie C di oggi 15 novembre Niente storia in Crotone Sorrento, solo una squadra in campo che ha dettato il ... ilsussidiario.net

Sorrento, dal Crotone arriva l'attaccante classe 1995 Eugenio D’Ursi - D’Ursi, nato a Napoli il 7 maggio del 1995, è una seconda punta con 276 ... tuttomercatoweb.com

Congratulazioni a Luigi e Ferdinando per aver vinto il biglietto omaggio per la partita in casa Cavese - Sorrento Non perdere l’occasione di essere il prossimo fortunato vincitore! Con una spesa minima di 40€ ricevi in cassa il coupon per partecipare all’e - facebook.com facebook