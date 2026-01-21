Giovedì 22 gennaio, agli Australian Open, l’Italia del tennis torna in scena con cinque giocatori nel tabellone maschile. Sinner, Musetti e Sonego sono tra i protagonisti del giorno, insieme ad altri atleti italiani. Di seguito il programma completo delle partite e le modalità per seguire gli incontri, per restare aggiornati sulle performance degli azzurri nel primo grande slam dell’anno.

Dopo la vittoria di Jasmine Paolini nella mattinata di mercoledì, l’Italia del tennis sarà ancora protagonista agli Australian Open anche giovedì 22 gennaio, con ben cinque italiani in campo nel tabellone maschile. Occhi puntati ovviamente su Jannik Sinner, che affronterà James Duckworth – numero 88 del ranking Atp – nel secondo turno dello Slam australiano. Il numero due al mondo arriva dalla comoda vittoria contro Gaston al primo turno, con il francese che si è ritirato per un problema fisico quando era sotto per due set a zero. Sarà però anche la giornata del derby tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, tra le sfide più attese del secondo turno nella notte tra il 21 e il 22 gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli | Il programma di giovedì

Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: quando giocano i due azzurri e dove vederli | Il programma di martedìMartedì agli Australian Open vedremo in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Leggi anche: Atp Parigi Bercy 2025, oggi Sinner-Bergs e il derby Musetti-Sonego: quando giocano e dove vederli in tv

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, Gaston si ritira: Sinner approda al secondo turno; Jannik Sinner arriva in giallo e verde agli Australian Open e il suo look diventa subito virale, dalla polo alle scarpe nuove di zecca; Sinner in divisa gialla agli Australian Open: Il prossimo anno il colore provo a sceglierlo io; Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: quando giocano i due azzurri e dove vederli | Il programma di….

Sinner-Duckworth, Australian Open: dove vederla, orario e la parolaccia di Jannik contro il rivaleGiovedì 22 gennaio 2026 il tennista altoatesino scende in campo a Melbourne per il secondo turno contro il padrone di casa: diretta tv e streaming ... libero.it

Sinner-Duckworth: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo realeIl campione azzurro sfida il padrone di casa per accedere al terzo turno. Nel 2021 il precedente tra i due che fece perdere le staffe a Jannik ... tuttosport.com

Un secondo turno, quello di Jasmine Paolini agli Australian Open, caratterizzato dalla pioggia che ha interrotto il match. Un match che la tennista Azzurra ha sempre controllato. 6-2; 6-3; il punteggio finale con la Frech che saluta l'Australia e la nostra Jasmine - facebook.com facebook

AUSTRALIAN OPEN | Medvedev: 'Non rinuncio alla nazionalità russa per la guerra'. E Sabalenka risponde a ucraina Oliynikova: 'anche io voglio la pace'. #ANSA x.com