Trilaterale Ucraina-Russia-Usa negli Emirati | sul tavolo il Donbass

Si apre una nuova fase nei negoziati sul conflitto in Ucraina, con un incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti. L’obiettivo è discutere delle prospettive nel Donbass e favorire una soluzione diplomatica, dopo recenti incontri tra leader di rilievo a livello internazionale. Questo dialogo rappresenta un passo importante nel contesto delle tensioni e delle trattative in corso sulla regione.

Ripartono i negoziati sull’Ucraina. Dopo l’incontro a Davos tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump e il colloquio al Cremlino tra Vladimir Putin e la coppia Steve Witkoff-Jared Jushner, oggi negli Emirati Arabi Uniti va in scena il primo trilaterale tra Kyiv, Mosca e Washington. Abu Dhabi, come ha spiegato Zelensky, i delegati ucraini, russi e statunitensi discuteranno la questione chiave del controllo territoriale dell’Ucraina orientale, in particolare – come sottolinea Axios – del Donbass. Rustem Umerov (Ansa). Chi partecipa al trilaterale di Abu Dhabi. Witkoff e Kushner, dopo l’incontro con Putin, si sono recati da Mosca ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

