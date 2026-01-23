Ucraina-Russia-Usa oggi vertice trilaterale negli Emirati Zelensky | Nodo Donbass resta

Oggi negli Emirati si svolge un vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, i primi incontri ufficiali nel tentativo di avviare negoziati per una risoluzione del conflitto tra Mosca e Kiev. Zelensky ha sottolineato che il nodo del Donbass rimane una questione centrale nei colloqui. L’incontro rappresenta un passo importante nel percorso diplomatico volto a trovare una soluzione duratura alla crisi.

(Adnkronos) – Ucraina, Russia e Stati Uniti al tavolo per i primi colloqui trilaterali nei complessi negoziati per porre fine alla guerra tra Mosca e Kiev. Negli Emirati Arabi Uniti, oggi e domani, va in scena il summit per verificare se esistano i presupposti per fermare il conflitto, in corso ormai da 4 anni. L'appuntamento.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Zelensky: “Domani, 23 gennaio, il primo vertice trilaterale Ucraina-Russia-Usa”Il 23 gennaio si terrà il primo vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, un evento di particolare rilievo nel contesto del conflitto in corso.

Zelensky striglia l’Europa, poi annuncia un trilaterale Ucraina-Usa-RussiaIl presidente Zelensky ha criticato le recenti posizioni dell’Europa e ha annunciato l’organizzazione di un vertice trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia.

