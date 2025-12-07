Chiuso il Murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli coperti da teli altarini e statue del Pibe

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuso il Murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, coperti con i teli statue e cimeli del campione Argentino. I gestori chiedono il dissequestro dei chioschetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli chiuso per protesta dai commercianti dopo il blitz dei vigili

Quartieri Spagnoli, protesta al Largo Maradona: chiuso l’accesso al murale

Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, chiuso per protesta il largo con gli altarini di Diego

chiuso murale maradona quartieriChiuso il Murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, coperti da teli altarini e statue del Pibe - Chiuso il Murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, coperti con i teli statue e cimeli del campione Argentino. Riporta fanpage.it

chiuso murale maradona quartieriLargo Maradona di nuovo chiuso: lo scontro tra commercianti e Comune si riaccende - Nuova chiusura a Largo Maradona: i commercianti protestano e bloccano l’accesso. Come scrive 2anews.it

chiuso murale maradona quartieriNuova protesta nella piazza del murale di Maradona - per le attrazioni di Largo Maradona, la piazza dei Quartieri Spagnoli a Napoli che ospita il murale dedicato all'indimenticato campione argentino ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Chiuso Murale Maradona Quartieri