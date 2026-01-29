Il processo del secolo con 32 capi d’accusa tra cui violenza sessuale e trasporto di droga | Marius Borg Høiby fa tremare la monarchia norvegese

È iniziato il processo contro Marius Borg Høiby, il figlio della Principessa Mette-Marit. Accusato di 32 reati, tra cui violenza sessuale e traffico di droga, il suo caso fa scalpore in Norvegia. La giustizia lo affronta in un momento di grande attenzione mediatica, mentre il giovane si presenta davanti ai giudici. La vicenda mette sotto i riflettori la famiglia reale e il suo ruolo pubblico.

Tutto pronto per il processo a Marius Borg Høiby, figlio primogenito della Principessa Mette-Marit di Norvegia, nato da una precedente relazione prima del matrimonio con il Principe Ereditario Haakon. Sebbene sia cresciuto all'interno della famiglia reale, Marius Borg Høiby non possiede titoli nobiliari né obblighi ufficiali. Ma il suo arresto ha destato scalpore in tutta la nazione. Dunque il 3 febbraio inizierà il procedimento presso il Tribunale distrettuale di Oslo contro Marius Borg Høiby, che deve rispondere di 32 capi d'accusa, tra cui quattro di stupro. Il caso già soprannominato il "processo del secolo" in Norvegia, dovrebbe durare circa sette settimane e potrebbe comportare una pena fino a 16 anni di carcere.

