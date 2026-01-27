ingrid di norvegia rompe il silenzio sul processo del fratello marius borg

La famiglia reale norvegese affronta un momento delicato, con Ingrid che si esprime pubblicamente sul processo di suo fratello Marius Borg. Questa situazione mette in luce le sfide e le tensioni all’interno di una delle famiglie più conosciute del paese, suscitando attenzione e riflessioni sulla loro vita privata e pubblica.

La famiglia reale norvegese sta attraversando una fase particolarmente complessa della sua storia recente. Il 3 febbraio inizierà il processo a Marius Borg, il figlio maggiore della futura Regina Mette-Marit e fratellastro della Principessa Ingrid di Norvegia. Il 29enne dovrà rispondere di una trentina di accuse, tra cui quattro denunce per stupro. Si tratta di un caso senza precedenti nella storia della monarchia, che ha scosso l’istituzione e attirato l’attenzione dei media internazionali, sottoponendo la Corona a un’intensa pressione sociale. Fino a pochi giorni fa, la maggior parte dei membri della famiglia reale ha scelto di mantenere un basso profilo, evitando commenti pubblici o dichiarazioni che potessero influenzare il corso del procedimento. 🔗 Leggi su Dilei.it

Marius Borg, figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, ha ammesso di aver trasportato 3,5 chili di marijuana.

Il 21 gennaio, Ingrid di Norvegia ha festeggiato 22 anni in un contesto familiare complesso, legato a questioni di Corona e al processo del fratello.

