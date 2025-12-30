Tra le figure pubbliche più discusse dell'anno, spiccano il principe Andrea e il giovane norvegese Marius Borg Høiby. Tuttavia, è Kate Middleton a mantenere un ruolo di rilievo nel panorama reale, evidenziata lo scorso novembre al Festival of Remembrance di Londra, dove ha condiviso la scena con il principino George nel suo primo incarico ufficiale come accompagnatore.

L a reale dell’anno? Nessun dubbio: Kate Middleton. Lo scorso novembre, al Festival of Remembrance di Londra, è apparsa in pubblico con accanto il principino George, nel suo primo ruolo ufficiale da accompagnatore. Un’immagine potentissima, simbolo di continuità e rinascita. I più osannati? Felipe e Letizia di Spagna, protagonisti nello stesso mese delle celebrazioni per i 50 anni della monarchia democratica. Il royal look che ha fatto il giro del mondo lo ha indossato, invece, Máxima d’Olanda al vertice Nato, lo scorso giugno. Finito giù dalla torre, infine, l’ex principe Andrea: ha perso il titolo e ora è solo il signor Mountbatten-Windsor. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I peggiori: il principe Andrea e il giovane rampollo norvegese Marius Borg Høiby

Leggi anche: Mette-Marit di Norvegia, anche il figlio Marius Borg sta male: “È in terapia”

Leggi anche: Ingrid Alexandra di Norvegia rompe il silenzio sulla malattia di Mette-Marit e lo scandalo Marius Borg

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

«Potrà mai nascere il Principe della Pace se abbiamo dichiarato guerra alla vita». È quanto si è chiesto don Michele Stragapede, parroco della chiesa dedicata a San Gioacchino a Terlizzi (Bari) che ha, con un artista locale, deciso di lasciare vuota la mangia - facebook.com facebook