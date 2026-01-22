Stadi stretta del Viminale | telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti Tutte le novità nel decreto per Euro 2032
Il decreto per Euro 2032 introduce nuove misure di sicurezza negli stadi italiani, tra cui l’installazione di telecamere ai tornelli di ingresso e la creazione di una control room dedicata all’osservazione dell’area spettatori. Inoltre, sono previste curve con capacità di circa diecimila posti. Queste iniziative mirano a garantire un maggiore controllo e sicurezza durante gli eventi sportivi, nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze di tutela del pubblico.
ROMA Ci sarà una “control room” per l’osservazione dell’area spettatori. E telecamere a ogni tornello al momento dell’ingresso. Cambieranno le curve: diecimila i posti a sedere per ogni settore, con punti di pronto soccorso e strutture organizzative che integreranno steward, Forze dell’ordine e vigili del fuoco. A pochi mesi dalla scadenza fissata dalla Uefa - ottobre 2026 - per individuare i cinque stadi italiani che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032, il Viminale riscrive i criteri tecnici che andranno seguiti per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi. Un passaggio per certi versi obbligato, sancito dall’articolo 9 ter del decreto Sport, che ha demandato a un decreto del ministero dell’Interno, di concerto con quello dello Sport, il compito di fissare i nuovi paletti “in deroga alle procedure ordinarie”. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
