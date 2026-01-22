Il decreto per Euro 2032 introduce nuove misure di sicurezza negli stadi italiani, tra cui l’installazione di telecamere ai tornelli di ingresso e la creazione di una control room dedicata all’osservazione dell’area spettatori. Inoltre, sono previste curve con capacità di circa diecimila posti. Queste iniziative mirano a garantire un maggiore controllo e sicurezza durante gli eventi sportivi, nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze di tutela del pubblico.

ROMA Ci sarà una “control room” per l’osservazione dell’area spettatori. E telecamere a ogni tornello al momento dell’ingresso. Cambieranno le curve: diecimila i posti a sedere per ogni settore, con punti di pronto soccorso e strutture organizzative che integreranno steward, Forze dell’ordine e vigili del fuoco. A pochi mesi dalla scadenza fissata dalla Uefa - ottobre 2026 - per individuare i cinque stadi italiani che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032, il Viminale riscrive i criteri tecnici che andranno seguiti per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi. Un passaggio per certi versi obbligato, sancito dall’articolo 9 ter del decreto Sport, che ha demandato a un decreto del ministero dell’Interno, di concerto con quello dello Sport, il compito di fissare i nuovi paletti “in deroga alle procedure ordinarie”. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Stadi, stretta del Viminale: telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti. Tutte le novità nel decreto per Euro 2032

Stadi, stretta del Viminale: telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti. Tutte le novità nel decreto ministerialeIl nuovo decreto ministeriale introduce importanti novità per gli stadi italiani, tra cui l'installazione di telecamere ai tornelli d'ingresso e la creazione di una control room per il monitoraggio dell'area spettatori.

Stadi, stretta del Viminale: telecamere ai tornelli e curve da diecimila postiLo stadio, con una capienza di circa diecimila posti, si prepara a migliorare le misure di sicurezza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Stadi, stretta del Viminale: telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti. Tutte le novità nel decreto ministeriale; Due pacchetti sicurezza in arrivo. Le norme più dure; Stretta sui reati minorili, porto d’armi da taglio e riconoscimento per gli ultrà: le misure del Viminale per la sicurezza; Più controlli nei locali: la stretta del Viminale dopo Crans-Montana.

Stadi, stretta del Viminale: telecamere ai tornelli e curve da diecimila postiCi sarà una control room per l’osservazione dell’area spettatori. E telecamere a ogni tornello al momento dell’ingresso. Cambieranno le curve: diecimila ... ilmattino.it

Stretta sui reati minorili, porto d’armi da taglio e riconoscimento per gli ultrà: le misure del Viminale per la sicurezzaTra le misure nelle bozze del disegno di legge e del decreto anche sicurezza pubblica, immigrazione e scudo penale agli agenti. I provvedimenti, saranno varati nei prossimi Consigli dei ministri ... italiaoggi.it

Immigrazione, zone rosse e maranza: cosa c'è nel nuovo decreto sicurezza. Dai controlli biometrici negli stadi a una stretta sull’uso delle armi da taglio. - facebook.com facebook