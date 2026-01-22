Stadi stretta del Viminale | telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti Tutte le novità nel decreto ministeriale

Il nuovo decreto ministeriale introduce importanti novità per gli stadi italiani, tra cui l'installazione di telecamere ai tornelli d'ingresso e la creazione di una control room per il monitoraggio dell'area spettatori. Inoltre, sono previste curve con capacità fino a diecimila posti. Questi interventi puntano a migliorare la sicurezza e la sorveglianza nelle strutture sportive, garantendo un ambiente più controllato per tifosi e visitatori.

ROMA Ci sarà una “control room” per l’osservazione dell’area spettatori. E telecamere a ogni tornello al momento dell’ingresso. Cambieranno le curve: diecimila i posti a sedere per ogni settore, con punti di pronto soccorso e strutture organizzative che integreranno steward, Forze dell’ordine e vigili del fuoco. A pochi mesi dalla scadenza fissata dalla Uefa - ottobre 2026 - per individuare i cinque stadi italiani che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032, il Viminale riscrive i criteri tecnici che andranno seguiti per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi. Un passaggio per certi versi obbligato, sancito dall’articolo 9 ter del decreto Sport, che ha demandato a un decreto del ministero dell’Interno, di concerto con quello dello Sport, il compito di fissare i nuovi paletti “in deroga alle procedure ordinarie”. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

