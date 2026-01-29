Il palo crollato in piazza Unione Europea il Comune | Costante monitoraggio e oltre 2mila verifiche strumentali

Questa mattina un palo si è schiantato in piazza Unione Europea. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma il rischio era evidente. Il Comune ha già avviato controlli e verifiche, con oltre 2mila controlli strumentali già effettuati per evitare altri incidenti.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma stamane si è corso un rischio tutt'altro che irrilevante dopo il crollo di un palo in piazza Unione Europea. Le forti raffiche di vento hanno buttato giù il traliccio su cui erano montati diversi strumenti di monitoraggio e alcune telecamere.

