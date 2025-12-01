Mattarella | Unione Europea oggi sconta gli effetti della mancanza di difesa comune – Il video

Open.online | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 "Lo stesso vale per la difesa europea e per l’architettura di sicurezza del continente. La mancata realizzazione della Difesa comune europea, ipotizzata da oltre settant’anni a partire dal Trattato di Parigi del 1952, sino alle conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki del dicembre 1999, che prevedeva, entro il 2003, che gli Stati membri fossero in grado di schierare forze militari fino a 50mila o 60mila uomini capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Petersberg, manifesta oggi tutte le drammatiche conseguenze dell’inazione nel processo d’integrazione. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

mattarella unione europea oggiMattarella: "Unione Europea oggi sconta gli effetti della mancanza di difesa comune" - (Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 'Lo stesso vale per la difesa europea e per l’architettura di sicurezza del continente. Secondo notizie.tiscali.it

mattarella unione europea oggiUe, Mattarella: “Da mancata difesa comune drammatiche conseguenze” - "La mancata realizzazione della difesa comune europea manifesta oggi tutte le drammatiche conseguenze della inazione nel processo di integrazione", dice il Presidente della Repubblica ... Segnala dire.it

mattarella unione europea oggiForo Italia-Spagna, Mattarella: "Un legame stretto, da rafforzare ulteriormente" - Quest'anno segna il 160° anniversario dalla instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Spagna e Italia "Per Mattarella, quella tra Italia e Spagna è "un'amicizia salda che si rafforza costantement ... Da msn.com

mattarella unione europea oggiMattarella, esiti drammatici da mancata difesa comune - Mentre sale la tensione tra Russia e Nato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a ribadire l'urgenza di una difesa comune europea. Come scrive ansa.it

mattarella unione europea oggiMattarella “Mancata difesa comune europea manifesta sue drammatiche conseguenze” - "La mancata realizzazione della difesa comune europea, ipotizzata da oltre settant'anni a partire dal Trattato di Parigi del 1952, sino ... italpress.com scrive

mattarella unione europea oggiIl monito di Mattarella: "Esiti drammatici dalla mancanza di difesa comune" - Il capo dello Stato sottolinea l'inciompiuta europea da 70 anni, dalle "conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999, che prevedeva entro il 2003 che gli Stati membri fossero in gra ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Unione Europea Oggi