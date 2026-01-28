Adinolfi lancia l'idea di un nuovo partito con Vannacci e Corona | Possiamo ambire al governo

In un video pubblicato sui social, Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, annuncia un’idea sorprendente. Propone di mettere insieme Vannacci e Corona in un nuovo partito, puntando a conquistare il governo. Adinolfi dice che questa alleanza può fare la differenza, rivendicando i valori di Dio, patria e famiglia. Ora si aspetta una reazione politica e se questa proposta troverà ascolto.

In un video sui social, il fondatore del Popolo della Famiglia, Mario Adinoli, propone un'inedita alleanza politica con il generale Vannacci e Fabrizio Corona, rivendicando i valori di Dio, patria e famiglia. Sotto il post, tra ironie e polemiche, compaiono già commenti di sostegno e promesse di voto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Vannacci Corona

Mario Adinolfi annuncia sui social di voler creare un nuovo partito con Vannacci e Corona.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vannacci Corona

Adinolfi lancia l’idea di un nuovo partito con Vannacci e Corona: Possiamo ambire al governoIn un video sui social, il fondatore del Popolo della Famiglia, Mario Adinoli, propone un'inedita alleanza politica con il generale Vannacci e Fabrizio ... fanpage.it

Mario Adinolfi propone un nuovo partito con Vannacci e Corona: Possiamo ambire al governoMario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia ed ex naufrago, sui social ha lanciato un’idea politica audace, ovvero un nuovo partito con Roberto Vannacci e Fabrizio Corona. Mario Adinolfi propo ... notizie.it

ADINOLFI: PER L’IRAN PIAZZA SEMIVUOTA, PERCHÉ “L’adesione di Pd, Cgil, Avs e sinistre varie priva di mobilitazione” Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, in diretta da piazza del Campidoglio dove partecipa alla manifestazione per l’Iran - facebook.com facebook