Il Napoli ha affrontato il Chelsea in una partita che, nonostante le critiche, mostra segnali positivi. La squadra di Conte ha giocato con determinazione e ha dimostrato di essere ancora in forma, anche se ci sono punti da migliorare. La prestazione di oggi lascia spazio a qualche speranza per il proseguo della stagione, nonostante i commenti severi di chi si aspettava di più.

Il miglior Napoli possibile (fino a quando non va in riserva). Al di là delle aspre critiche – circostanziate, giustificate, meritate – che vanno rivolte al Napoli e a Conte per il percorso fatto in Champions League, la partita contro il Chelsea non è affatto da buttare. O meglio: la squadra azzurra, fin quando ha avuto l'energia per (r)esistere, per stare in campo e attuare il suo piano-gara, ha anche offerto una prestazione positiva. Come vedremo i Blues hanno "contribuito" ad alimentare questa sensazione con delle giocate maldestre e con un atteggiamento rivedibile, ma ci sono anche i meriti del Napoli.

© Ilnapolista.it - Il Napoli visto contro il Chelsea non è per niente da buttare

Napoli si prepara alla partita contro il Chelsea in condizioni difficili.

La sfida tra Copenaghen e Napoli si è conclusa con un pareggio 1-1, mantenendo aperti gli esiti del gruppo.

DISASTRO NAPOLI: PAREGGIO IN 10 vs 11 CONTRO IL COPENAGHEN! #ChampionsLeague #CopenaghenNapoli

