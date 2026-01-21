copenaghen napoli 1 1 ora si decide tutto contro il chelsea

La sfida tra Copenaghen e Napoli si è conclusa con un pareggio 1-1, mantenendo aperti gli esiti del gruppo. I partenopei, in vantaggio nel primo tempo, hanno subito la parità nella ripresa, nonostante la superiorità numerica. Ora, tutto si deciderà nella prossima partita contro il Chelsea, in un match che potrebbe determinare il destino del Napoli nella competizione.

Un tempo autorevole chiuso in vantaggio. Una ripresa sotto tono e un pareggio subito nonostante la superiorità numerica. Sarebbe stata una preziosa vittoria ma il Napoli l’ha buttata vita. È finita male anche la quarta missione esterna in Champions Laeague: un punto dopo tre sconfitte. A Copenaghen, pur giocando in 11 contro 10 per un’ora, la squadra non ha conquistato il successo che avrebbe potuto aprire le porte degli spareggi per gli ottavi. E adesso serve un’impresa - questa sì - tra una settimana in casa contro il Chelsea. Altrimenti, il viaggio europeo sarà finito. Il Napoli, colpito da continui infortuni e obbligato a giocare ogni tre giorni, ha poche energie. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Champions League, occasione sprecata per l'Inter: ora tutto si decide contro Arsenal e BorussiaL'Inter affronta un momento difficile in Champions League dopo due sconfitte consecutive, rendendo più complesso il percorso nel torneo.

Il Napoli ora si gioca la qualificazione a CopenaghenIl Napoli si prepara a sfidare il Copenaghen in una partita decisiva, che potrebbe determinare il suo futuro in Champions League.

