Il Napoli accelera per Sulemana dell’Atalanta

Il Napoli si muove subito per Sulemana. Gli azzurri hanno già messo gli occhi sull’attaccante ghanese dell’Atalanta e stanno lavorando per portarlo a Castel Volturno. La trattativa si è fatta più intensa in queste ore, con il club partenopeo che vuole affrettarsi per chiudere l’accordo. Sulemana è uno degli obiettivi principali e la dirigenza azzurra non vuole perdere tempo.

La dirigenza partenopea accelera per prendere l'attaccante ghanese dell'Atalanta Sulemana. Come conferma il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato, i due club sono pronti a parlare dell'attaccante e oggi ci sarà una call tra le parti per discuterne. Per la dirigenza azzurra il ghanese in questo momento è una priorità.

