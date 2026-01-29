Il Napoli punta Sulemana dell’Atalanta | previsti oggi contatti con la società bergamasca Di Marzio

Da ilnapolista.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il Napoli ha deciso di accelerare sui contatti con l’Atalanta per Sulemana. La società partenopea vuole chiudere l’operazione nei prossimi giorni e sta già preparando le offerte. Pedullà e Di Marzio confermano che sono in corso discussioni con i bergamaschi, con l’obiettivo di portare il giocatore a Napoli.

Alfredo Pedullà e Gianluca Di Marzio ci aggiornano sul mercato in entrata del Napoli. Il Napoli è su Sulemana: i dettagli. Scrive Di Marzio: Non c’è solo la  Roma su Kamaldeen Sulemana. Anche il Napoli ha chiesto informazioni all’Atalanta per il classe 2002. I due club stanno cercando di capire a quali condizioni i bergamaschi siano disposti a cedere l’attaccante ghanese arrivato in estate dal Southampton. Previsti per oggi dei contatti tra gli azzurri e i bergamaschi. Rimane in lista anche il nome di Alisson Santos. Pedullà: Esclusiva: Napoli, ci sono Sulemana  dell’ Atalanta e Tyrique George del Chelsea nella lista per il ruolo di esterno offensivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il napoli punta sulemana dell8217atalanta previsti oggi contatti con la societ224 bergamasca di marzio

© Ilnapolista.it - Il Napoli punta Sulemana dell’Atalanta: previsti oggi contatti con la società bergamasca (Di Marzio)

Approfondimenti su Napoli Sulemana

Sulemana Cagliari, è fatta per il ritorno in rossoblù: la formula e le cifre dell’operazione con l’Atalanta. Tutti i dettagli

Sulemana Cagliari torna in rossoblù, con un’operazione conclusa tra le due società.

Gautieri: “Il Napoli può giocare con la doppia punta, con l’Atalanta sarà un match aperto”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

IL NAPOLI BATTERÀ L'ATALANTA: I TIFOSI CI CREDONO #shorts

Video IL NAPOLI BATTERÀ L'ATALANTA: I TIFOSI CI CREDONO #shorts

Ultime notizie su Napoli Sulemana

Argomenti discussi: Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus; Mercato Bologna, gli aggiornamenti. Fazzini per il centrocampo. Una punta solo se….

il napoli punta sulemanaSKY - Il Napoli punta Sulemana: è sfida alla Roma per l'esterno dell'AtalantaNel mercato di gennaio, soprattutto quando si opera con vincoli stringenti come quello del saldo zero a cui è stato sottoposto il Napoli e margini ridotti, spesso non si cercano solo nomi altisonanti, ... msn.com

Sky a sorpresa: Il Napoli piomba su Sulemana, previsti nuovi contatti con l'AtalantaC’è anche il Napoli su Kamaldeen Sulemana: i club interessati stanno cercando di capire le eventuali condizioni d’uscita. Questo è quanto scrive Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ... tuttonapoli.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.