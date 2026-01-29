Questa mattina il Napoli ha deciso di accelerare sui contatti con l’Atalanta per Sulemana. La società partenopea vuole chiudere l’operazione nei prossimi giorni e sta già preparando le offerte. Pedullà e Di Marzio confermano che sono in corso discussioni con i bergamaschi, con l’obiettivo di portare il giocatore a Napoli.

Alfredo Pedullà e Gianluca Di Marzio ci aggiornano sul mercato in entrata del Napoli. Il Napoli è su Sulemana: i dettagli. Scrive Di Marzio: Non c’è solo la Roma su Kamaldeen Sulemana. Anche il Napoli ha chiesto informazioni all’Atalanta per il classe 2002. I due club stanno cercando di capire a quali condizioni i bergamaschi siano disposti a cedere l’attaccante ghanese arrivato in estate dal Southampton. Previsti per oggi dei contatti tra gli azzurri e i bergamaschi. Rimane in lista anche il nome di Alisson Santos. Pedullà: Esclusiva: Napoli, ci sono Sulemana dell’ Atalanta e Tyrique George del Chelsea nella lista per il ruolo di esterno offensivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli punta Sulemana dell’Atalanta: previsti oggi contatti con la società bergamasca (Di Marzio)

Approfondimenti su Napoli Sulemana

Sulemana Cagliari torna in rossoblù, con un’operazione conclusa tra le due società.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

IL NAPOLI BATTERÀ L'ATALANTA: I TIFOSI CI CREDONO #shorts

Ultime notizie su Napoli Sulemana

Argomenti discussi: Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus; Mercato Bologna, gli aggiornamenti. Fazzini per il centrocampo. Una punta solo se….

SKY - Il Napoli punta Sulemana: è sfida alla Roma per l'esterno dell'AtalantaNel mercato di gennaio, soprattutto quando si opera con vincoli stringenti come quello del saldo zero a cui è stato sottoposto il Napoli e margini ridotti, spesso non si cercano solo nomi altisonanti, ... msn.com

Sky a sorpresa: Il Napoli piomba su Sulemana, previsti nuovi contatti con l'AtalantaC’è anche il Napoli su Kamaldeen Sulemana: i club interessati stanno cercando di capire le eventuali condizioni d’uscita. Questo è quanto scrive Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ... tuttonapoli.net

#Napoli-#Chelsea, probabili formazioni. Conte punta su Olivera e Spinazzola. Uomini contati per la squadra azzurra. LEGGI QUI areanapoli.it/share/619611/ facebook

Il Napoli punta Terrier per le fasce dell'attacco: contatti continui con il Bayer Leverkusen x.com