Il mistero dell’uomo precipitato da un palazzo in centro a Milano | identificata la vittima è un ex banchiere ucraino

La polizia ha identificato l’uomo trovato morto lo scorso venerdì in via Nerino, a Milano. Si tratta di un ex banchiere ucraino. La vittima è caduta dalla finestra al quarto piano di un palazzo che ospita un Bed and Breakfast. Le indagini continuano, ma ancora non ci sono certezze sulle cause della caduta. La zona rimane sotto stretta osservazione.

Si infittisce il “giallo” di via Nerino a Milano, dove lo scorso venerdì è stato trovato il cadavere di un uomo, precipitato, forse già morto, dalla finestra al quarto piano di un palazzo, dove si trova un Bed and Breakfast. Dopo giorni di mistero, l’uomo è stato identificato: si tratta di Alexander Adarich, ex banchiere ucraino di 54 anni, con cittadinanza anche rumena, diventato negli anni top manager e, negli ultimi anni, legato a una holding con sede in Lussemburgo. L’identificazione della vittima rende ora possibile l’autopsia: l’esame non era ancora stato fissato ma potrà chiarire il sospetto degli inquirenti cioè che Adarich fosse già morto quando è precipitato dal quarto piano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La polizia ha confermato che l’uomo morto dopo essere caduto da una finestra al quarto piano di un edificio in via Nerino, nel centro di Milano, è Alexander Adarich, ex banchiere ucraino.

Questa mattina a Milano un uomo è precipitato dal quarto piano di un bed and breakfast.

Mistero in via Nerino: l’uomo aveva tre identità, si indaga per omicidio

