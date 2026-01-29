Nicola Carraro ha rischiato di morire dopo aver preso un farmaco dimagrante. L’uomo ha raccontato di essere stato in fin di vita, un episodio che ha sconvolto anche la moglie, Mara Venier. La sua esperienza mette in guardia sui rischi di farmaci senza controllo.

Nicola Carraro ha rischiato di morire a causa di un farmaco assunto per perdere peso. È lui stesso a raccontarlo in un’intervista a “Chi”. Com’è noto, il marito di Mara Venier ha avuto diversi problemi di salute nell’ultimo anno. A cominciare da quella “combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni” che lo aveva costretto su una carrozzina. CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK L’ex produttore cinematografico era persino tornato a vivere a Milano e la moglie si era trasferita con lui facendo la spola tra Roma, dove conduce “Domenica In”, e il capoluogo lombardo. “Nel 2025 mi sono spaccato la schiena, sono finito sulla sedia a rotelle – racconta Nicola Carraro a “Chi” – Per fortuna incontriamo Luca Zaia, che conosce bene Mara, e mi dice: andate a Treviso, lì c’è il migliore specialista per la schiena, Altin Stafa. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Il marito di Mara Venier: “Sono stato in fin di vita per un farmaco dimagrante”

Approfondimenti su Mara Venier

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, racconta di aver rischiato la vita per una pancreatite acuta causata da un farmaco dimagrante.

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, ha deciso di parlare dopo mesi di silenzio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Tragedia sfiorata per il marito di Mara Venier: è quasi morto, il racconto è drammatico

Ultime notizie su Mara Venier

Argomenti discussi: Mara Venier, il marito ha rischiato di morire per un farmaco: il racconto del calvario; Sono stato in fin di vita per una pancreatite acuta, colpa di un farmaco dimagrante. Il San Raffaele era pieno di casi: parla Nicola Carraro, il marito di Mara Venier; Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: In fin di vita per un farmaco; Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: Ho rischiato di morire per un farmaco dimagrante, ho avuto la pancreatite acuta. Il San...

Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: «Ho rischiato di morire per un farmaco dimagrante, ho avuto la pancreatite acuta. Il San Raffaele era pieno di casi»Tra pochi giorni Nicola Carraro, editore e produttore cinematografico, spegnerà 84 candeline. Per lui la moglie Mara Venier sta già organizzando una festa di compleanno con amici ... ilmessaggero.it

Il marito di Mara Venier: In fin di vita per un farmaco dimagrante, in ospedale tanti casi come il mioNicola Carraro rompe il silenzio sull’ultimo anno segnato dai ricoveri e da una grave pancreatite acuta. Le parole del produttore su Mara Venier: Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza ... fanpage.it

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha raccontato al settimanale Chi il calvario vissuto recentemente in ospedale dopo che "un medico mi aveva prescritto un farmaco per perdere peso": "Quel farmaco mi ha fatto venire la pancreatite acuta. Il San Raffae - facebook.com facebook

Il marito di Mara Venier: "In fin di vita per un farmaco dimagrante, in ospedale tanti casi come il mio" x.com