Il marito di Mara Venier | In fin di vita per un farmaco dimagrante in ospedale tanti casi come il mio
Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, ha deciso di parlare dopo mesi di silenzio. In un’intervista, ha raccontato di essere stato in fin di vita a causa di un farmaco dimagrante che ha rischiato di portarlo alla morte. Carraro ha spiegato di aver avuto una grave pancreatite acuta e di aver visto molti altri casi simili nel suo percorso in ospedale. La sua esperienza mette in luce quanto siano pericolosi certi prodotti e quanto sia importante prestare attenzione alla salute.
Nicola Carraro rompe il silenzio sull'ultimo anno segnato dai ricoveri e da una grave pancreatite acuta. Le parole del produttore su Mara Venier: "Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare".🔗 Leggi su Fanpage.it
Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: “In fin di vita per un farmaco”
Nicola Carraro ha passato momenti molto difficili, arrivando quasi a perdere la vita a causa di un farmaco.
Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: «Ho rischiato di morire per un farmaco dimagrante, ho avuto la pancreatite acuta. Il San Raffaele era pieno di casi»
Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha raccontato di aver rischiato la vita per un farmaco dimagrante.
Il marito di Mara Venier ha rischiato di morire per un farmaco dimagranteNicola Carraro pronto a festeggiare 84 anni dopo un anno difficile tra incidenti e ricoveri: la forza e l’amore di Mara Venier lo hanno salvato ... corrieredellosport.it
Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: «Ho rischiato di morire per un farmaco dimagrante, ho avuto la pancreatite acuta. Il San Raffaele era pieno di casi»Tra pochi giorni Nicola Carraro, editore e produttore cinematografico, spegnerà 84 candeline. Per lui la moglie Mara Venier sta già organizzando una festa di compleanno con amici ... ilmessaggero.it
Sulle pagine di Chi il produttore e marito di Mara Venier ha raccontato il suo ultimo terribile anno trascorso per la maggior parte del tempo in ospedale facebook
