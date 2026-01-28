Il marito di Mara Venier | In fin di vita per un farmaco dimagrante in ospedale tanti casi come il mio

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, ha deciso di parlare dopo mesi di silenzio. In un’intervista, ha raccontato di essere stato in fin di vita a causa di un farmaco dimagrante che ha rischiato di portarlo alla morte. Carraro ha spiegato di aver avuto una grave pancreatite acuta e di aver visto molti altri casi simili nel suo percorso in ospedale. La sua esperienza mette in luce quanto siano pericolosi certi prodotti e quanto sia importante prestare attenzione alla salute.

