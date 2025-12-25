Tra sabbia barche e antichi borghi Viaggio tra i presepi di Rimini dal mare al centro storico
Dal mare d’inverno al cuore del centro storico, Rimini si racconta attraverso i tanti volti della Natività dando vita a un itinerario che intreccia creatività, tradizione e dialogo tra culture. Durante le festività natalizie la città si trasforma in un percorso diffuso dedicato ai presepi, e che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dal presepe di ghiaccio-omaggio a san Carlo Acutis a Massa Martana, in Umbria, a quello allestito sulle barche nel Porto Canale Leonardesco di Cesenatico passando ancora per la Natività in sabbia ispirata al Cantico delle creature di San Francesco, a Jeso - facebook.com facebook
