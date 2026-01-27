Giornata della Memoria a Chieti | cerimonia per il professor Oberdorfer e un messaggio ai giovani contro l’odio

Da chietitoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata della Memoria a Chieti ha visto una cerimonia dedicata al professor Oberdorfer e un messaggio rivolto ai giovani contro l’odio. Un momento di riflessione importante per ricordare il passato e promuovere valori di tolleranza e rispetto.

Il sindaco Diego Ferrara ha portato il saluto dell’amministrazione, sottolineando il valore educativo della giornata, in particolare per le nuove generazioni na giornata intensa e carica di significato quella vissuta oggi a Chieti per le celebrazioni della Giornata della Memoria. Le iniziative si sono aperte questa mattina all’Istituto Pomilio-Galliani De Sterlich con la presentazione del libro "Una rupe nella tempesta" di Gianni Orecchioni, dedicato alla figura del professor Aldo Oberdorfer, docente della scuola, perseguitato politico, arrestato e internato nel campo di concentramento di Lanciano, dove morì nel 1941.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giornata Memoria

Giornata della Memoria, Vera Paggi: «La memoria può contrastare l'odio ma rischia di essere arida, se non produce la riflessione virtuosa sul diverso e la ribellione civile contro i soprusi e tutti i razzismi»

La Giornata della Memoria invita a riflettere sulla storia e sui valori di rispetto e tolleranza.

Giornata della Memoria, Edith Bruck: ‘Basta odio, non bisogna dimenticare mai’

In occasione della Giornata della Memoria, Edith Bruck sottolinea l'importanza di ricordare le vittime dell'Olocausto e di riflettere sull'odio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giornata Memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; Sito Istituzionale | Roma non dimentica: torna Memoria genera Futuro; Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola.

giornata della memoria aGiorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it

giornata della memoria aIl Giorno della Memoria. Razzismo e antisemitismo continuano a esistereDecine di commemorazioni nelle città per le vittime dell'Olocausto. Mai si dimentichi quella pagina dice il presidente De Pascale. Attacchi contro gli ebrei aumentati del 400 percento ricorda il p ... rainews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.