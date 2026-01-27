Giornata della Memoria a Chieti | cerimonia per il professor Oberdorfer e un messaggio ai giovani contro l’odio

La Giornata della Memoria a Chieti ha visto una cerimonia dedicata al professor Oberdorfer e un messaggio rivolto ai giovani contro l’odio. Un momento di riflessione importante per ricordare il passato e promuovere valori di tolleranza e rispetto.

