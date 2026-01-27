Giornata della Memoria a Chieti | cerimonia per il professor Oberdorfer e un messaggio ai giovani contro l’odio
La Giornata della Memoria a Chieti ha visto una cerimonia dedicata al professor Oberdorfer e un messaggio rivolto ai giovani contro l’odio. Un momento di riflessione importante per ricordare il passato e promuovere valori di tolleranza e rispetto.
Il sindaco Diego Ferrara ha portato il saluto dell’amministrazione, sottolineando il valore educativo della giornata, in particolare per le nuove generazioni na giornata intensa e carica di significato quella vissuta oggi a Chieti per le celebrazioni della Giornata della Memoria. Le iniziative si sono aperte questa mattina all’Istituto Pomilio-Galliani De Sterlich con la presentazione del libro "Una rupe nella tempesta" di Gianni Orecchioni, dedicato alla figura del professor Aldo Oberdorfer, docente della scuola, perseguitato politico, arrestato e internato nel campo di concentramento di Lanciano, dove morì nel 1941.🔗 Leggi su Chietitoday.it
