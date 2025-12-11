Roma accende la Confederation Cup | due giorni di grande calcio il 13 e 14 dicembre con Inter Lazio Roma e Treviso con le nazionali di Italia Macedonia Serbia e Romania

Roma si prepara a vivere due giorni di grande calcio con la Confederation Cup, in programma il 13 e 14 dicembre al circolo “Stella Azzurra”. L’evento, organizzato dalla Confederazione Calcistica Italiana, vedrà protagonisti club come Inter, Lazio, Roma e Treviso, oltre alle nazionali di Italia, Macedonia, Serbia e Romania.

Il grande calcio torna protagonista nella Capitale con la Confederation Cup, l'evento ufficiale organizzato dalla Confederazione Calcistica Italiana presieduta da Andrea Montemurro in programma il 13 e 14 dicembre presso il circolo “Stella Azzurra” di Roma. Due giorni di spettacolo, tecnica e adrenalina pura per un evento dedicato al calcio 8 nazionale e internazionale: l'evento dedicato alle nazionali vedrà in campo Italia, Macedonia, Serbia e Romania mentre quello dedicato ai club avrà protagoniste Inter, Lazio, Roma e Treviso. Sul fronte delle Nazionali, la manifestazione ospiterà il meglio del calcio 8 con in campo giocatori simbolo del grande calcio come: Davide Moscardelli, Amato Ciciretti, Alessio Cerci, Gaetano D'Agostino, Goran Pandev e molti altri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma accende la Confederation Cup: due giorni di grande calcio il 13 e 14 dicembre con Inter, Lazio, Roma e Treviso, con le nazionali di Italia, Macedonia, Serbia e Romania

