Trump sfida Zelensky e l’Ue | In Ucraina vanno indette le elezioni i leader europei sono deboli

Rivolgendosi a Zelensky, Trump ha sostenuto che il leader di Kiev dovrebbe guardare in faccia la realtà, ammettendo che l'Ucraina sta perdendo la guerra. "Hanno perso territorio molto prima che io arrivassi. Hanno perso un'intera fascia costiera, una grande fascia costiera", ha precisato il Tycoon prima di lanciare quello che a molti è apparso come un ultimatum: "Zelensky deve darsi una mossa perché sta perdendo".

