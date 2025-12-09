Trump sfida Zelensky e l’Ue | In Ucraina vanno indette le elezioni i leader europei sono deboli

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivolgendosi a Zelensky, Trump ha sostenuto che il leader di Kiev dovrebbe guardare in faccia la realtà, ammettendo che l'Ucraina sta perdendo la guerra. "Hanno perso territorio molto prima che io arrivassi. Hanno perso un'intera fascia costiera, una grande fascia costiera", ha precisato il Tycoon prima di lanciare quello che a molti è apparso come un ultimatum: "Zelensky deve darsi una mossa perché sta perdendo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump sfida zelensky e l8217ue in ucraina vanno indette le elezioni i leader europei sono deboli

© Ildifforme.it - Trump sfida Zelensky e l’Ue: “In Ucraina vanno indette le elezioni, i leader europei sono deboli”

Redford sfida Trump: una voce libera contro gli abusi di potere

Kate Middleton in amaranto, Melania Trump in grigio: sfida di stile ed eleganza a Windsor

Kate Middleton e Melania Trump: sfida di eleganza a Windsor

trump sfida zelensky l8217ueL’Europa blinda Zelensky: ancora niente intesa con Usa. Oggi l’incontro con Meloni - Concluso il vertice a Downing Street con Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Secondo ilsole24ore.com