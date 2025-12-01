Si alza il sipario sull’ edizione 2026 del Giro d’Italia Women: nove le tappe previste da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno, per un totale di 1153.7 km, dei quali 12.7 a cronometro, e per oltre 12500 metri complessivi di dislivello. Saranno due gli arrivi in salita previsti: il primo è posto proprio nella cronometro individuale di 12.7 km da Belluno a Nevegal, mentre il secondo è in programma nella tappa regina di questa edizione, che da Rivoli condurrà il gruppo a Sestriere, e che prevede anche il Colle delle Finestre, Cima Alfonsina Strada della corsa. Si inizierà con una tappa pianeggiante da Cesenatico a Ravenna, poi altra frazione per ruote veloci da Roncade H-Farm a Caorle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia Women 2026, svelato il percorso: nove tappe, frazione regina con arrivo a Sestriere