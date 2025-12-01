Giro d’Italia Women 2026 svelato il percorso | nove tappe frazione regina con arrivo a Sestriere
Si alza il sipario sull’ edizione 2026 del Giro d’Italia Women: nove le tappe previste da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno, per un totale di 1153.7 km, dei quali 12.7 a cronometro, e per oltre 12500 metri complessivi di dislivello. Saranno due gli arrivi in salita previsti: il primo è posto proprio nella cronometro individuale di 12.7 km da Belluno a Nevegal, mentre il secondo è in programma nella tappa regina di questa edizione, che da Rivoli condurrà il gruppo a Sestriere, e che prevede anche il Colle delle Finestre, Cima Alfonsina Strada della corsa. Si inizierà con una tappa pianeggiante da Cesenatico a Ravenna, poi altra frazione per ruote veloci da Roncade H-Farm a Caorle. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Su il sipario sul Giro d'Italia 2026 Oggi verrà svelato alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma il nuovo percorso del Giro d'Italia La diretta sarà trasmessa su Discovery+ dalle 15:30 alle 17:30 #Giroditalia #Ciclismo - facebook.com Vai su Facebook
Il Giro d'Italia femminile scatta dalla Romagna: l'arrivo della prima tappa è a Ravenna - La tappa Ravenna Cesenatico Un totale di 9 tappe dal 30 maggio al 7 giugno con una grande apertura che 'bacia' la Romagna: sarà la Cesenatico- Secondo ravennatoday.it
Ecco il Giro d'Italia donne 2026: nove tappe da Cesenatico a Saluzzo - Da Cesenatico – grande partenza sabato 30 maggio – a Saluzzo, con il finale previsto per domenica 7 giugno: ecco il Giro d’Italia Women, organizzato per il terzo anno consecutivo da RCS Sports & Event ... Si legge su msn.com
Diretta presentazione Giro d’Italia 2026/ Streaming video tv: il percorso femminile! (oggi 1° dicembre 2025) - Diretta presentazione Giro d’Italia 2026 streaming video tv: oggi lunedì 1° dicembre 2025 scopriamo le 21 tappe e il percorso della prossima Corsa Rosa. ilsussidiario.net scrive
Giro d’Italia, ecco il percorso: si parte dalla Bulgaria e si arriva a Roma - Il Giro d’Italia, in programma dall’8 al 31 maggio 2026, partirà per la sedicesima volta dall’estero - Scrive ilsole24ore.com
CICLISMO / La Saluzzo-Saluzzo chiuderà il Giro d’Italia Women 2026 - Partenza il 30 maggio da Cesenatico e gran finale domenica 7 giugno a Saluzzo, dopo nove tappe – una in più rispetto alle precedenti due edizioni – per un totale di 1. Segnala targatocn.it
GIRO D'ITALIA WOMEN 2026. NOVE TAPPE DA CESENATICO A SALUZZO: SI SCALA IL COLLE DELLE FINESTRE - E’ stato presentato questo pomeriggio presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il percorso ufficiale del Giro d’Italia Women 202 6, organizzato per il terzo consecutivo da RCS S ... Segnala tuttobiciweb.it