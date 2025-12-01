Le tappe del Giro d' Italia 2026 | il percorso dalla Bulgaria a Roma e le date

Roma, 1 dicembre 2025 – Nella cornice dell' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il Giro d'Italia 2026, in programma dall' 8 al 31 maggio 2026, ha svelato il suo percorso. Il percorso del Giro d'Italia 2026. Da Nessebar a Roma, con in mezzo 3.459,2 km e 49.150 metri di dislivello, spalmati in 21 tapp e, di cui le prime 3, come ampiamente annunciato, di scena in Bulgaria per la seconda Grande Partenza di fila dall'estero dopo quella dall' Albania. Dopo un avvio piuttosto soft (la prima maglia rosa sarà quasi certamente di un velocista), i corridori affronteranno le prime difficoltà altimetriche serie nella terza e quarta tappa, ma il primo dei 7 arrivi in salita sarà in cima al Blockhaus, in programma nell'infinita tappa 7, lunga ben 246 km. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le tappe del Giro d'Italia 2026: il percorso dalla Bulgaria a Roma e le date

